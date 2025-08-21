Flash mob contro il genocidio a Gaza

SERRACAPRIOLA. A Serracapriola, stasera, giovedì 21 agosto, alle ore 22, si terrà un flashmob in direzione della Chiesa della Trinità per condannare il genocidio in corso a Gaza e lo sterminio dei bambini palestinesi.

L’iniziativa, promossa da cittadini sensibili alla causa palestinese, invita tutti a partecipare portando oggetti rumorosi come fischietti, tamburi, coperchi e padelle, per far sentire la propria voce contro l’ingiustizia e l’indifferenza. In un momento storico segnato da conflitti e sofferenze, anche una piccola comunità come quella di Serracapriola sceglie di non restare in silenzio, manifestando solidarietà e vicinanza al popolo palestinese.

Il flashmob vuole essere un gesto concreto di denuncia e di speranza, un modo per ribadire che ogni vita conta e che il silenzio non può essere complice della violenza.

L’appuntamento è aperto a tutti: un’occasione per unirsi, fare rumore e affermare con forza il diritto alla pace e alla giustizia.