Flusso idrico sospeso a Campomarino e Portocannone

CAMPOMARINO-PORTOCANNONE. Il comune di Campomarino e quello di Portocannone informano gli utenti che, a seguito di comunicazione della ASR Molise Acque del 26 agosto 2025, è prevista la sospensione del flusso idrico per lavori di riparazione sulla condotta adduttrice “partitore S.S.87 – partitore Ururi”, che alimenta i due Comuni.
L’interruzione dell’acqua sarà in vigore fino al tardo pomeriggio di oggi, 26 agosto 2025.
Gli utenti sono invitati a prendere le necessarie precauzioni per sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare il numero 0874 1919702, attivo h24, 7 giorni su 7. La società GRIM Scarl rimane a disposizione per supporto e informazioni all’utenza.