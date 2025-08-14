Grazianna Izzo va in pensione: il saluto del Centro Trasfusionale di Termoli

TERMOLI. Oggi salutiamo con affetto la nostra collega Grazianna Izzo, tecnico di laboratorio presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Timoteo” di Termoli, che conclude oggi il suo percorso lavorativo.

Tutti noi, colleghi e amici, le auguriamo una serena e felice vita da pensionata. La ringraziamo di cuore per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione dimostrate in tutti questi anni.

Cara Grazianna, sentiremo davvero la tua mancanza… ma siamo certi che questa nuova fase della vita ti regalerà gioia, tempo per te stessa e tante soddisfazioni.

Infiniti auguri!