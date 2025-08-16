Guglionesi: il restauro del simulacro di San Rocco

GUGLIONESI. A Guglionesi, il prezioso simulacro in legno policromo di San Rocco, compatrono della città, chiama a gran voce aiuto: serve un restauro urgente per tornare a splendere. Custodito nella Chiesa del Santissimo Rosario, questo gioiello di arte sacra racconta secoli di fede e tradizione, insieme ad altri tesori del XVI secolo.

La Parrocchia di Guglionesi è pronta a intervenire, ma per ridare vita a questo simbolo serve il sostegno di tutti. Ogni piccolo contributo può fare la differenza: è un gesto concreto per proteggere la storia e la devozione della città, assicurando che San Rocco continui a ispirare grandi e piccoli.

Guglionesi, è il momento di fare squadra! La parrocchia invita fedeli, appassionati d’arte e cittadini a unirsi in questa missione