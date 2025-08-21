X
giovedì 21 Agosto 2025
I calendari del calcio molisano svelati martedì 26 agosto

CAMPOBASSO. Martedì 26 agosto 2025 con inizio alle ore 17.30 presso la sala convegni della Figc-Lnd Molise, sita in via A. De Gasperi a Ripalimosani, avrà luogo la riunione ufficiale riservata alle società partecipanti ai campionati di Eccellenza,
Promozione, Under 17, Under 15 nel corso della quale è prevista la presentazione dei calendari della stagione sportiva 2025/2026. Alla manifestazione interverranno il presidente Piero Di Cristinzi e i componenti del consiglio direttivo della Lnd Molise, il presidente del Cra Molise, unitamente alle autorità politiche e istituzionali della Regione.

