I cani: amore, lealtà e gioia senza calendario

TERMOLI. Ieri è stata la Giornata Mondiale del Cane, un’occasione per celebrare questi fedeli compagni di vita che ogni giorno riempiono le nostre case di affetto, allegria e… qualche piccolo pasticcio. Eppure, forse, non serve un giorno particolare per ricordarsi di quanto siano importanti: il cane, da secoli, è il più fedele degli amici dell’uomo.

Dai cani da compagnia ai cani da lavoro, dagli amici di una vita ai soccorritori instancabili, questi animali insegnano il valore della lealtà, della pazienza e dell’amore incondizionato. Non importa se è un cucciolo vivace o un anziano tranquillo: ogni cane merita attenzioni, coccole e un po’ di gratit

Non esiste giorno in cui non abbiano bisogno di una carezza, una passeggiata extra o un piccolo “regalo”: i cani non hanno bisogno di date sul calendario per ricordarci quanto siano preziosi.