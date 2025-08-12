“Il cuore di un parroco, la vita di una comunità”

CAMPOMARINO. La comunità di Campomarino si prepara a vivere un momento di profonda emozione e riconoscenza in occasione dell’evento commemorativo dedicato a don Nicola Pietrantonio, storico parroco della frazione di Nuova Cliternia, scomparso lo scorso 30 giugno dopo aver servito con dedizione la sua gente per quasi sessant’anni.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Madonna Grande, si terrà il 14 agosto alle ore 20:30 in piazza Madonna Grande, luogo simbolico e cuore pulsante della frazione. Sarà un’occasione per ricordare non solo la figura di don Nicola, ma anche la storia di un territorio a vocazione agricola che si estende fino al confine con la Puglia, e che ha visto nel parroco uno dei suoi principali protagonisti.

Attraverso gli interventi di relatori e testimoni, già confermati nella scheda evento, si ripercorreranno decenni di vita comunitaria, di crescita, di cultura e di trasformazioni sociali, in cui don Nicola ha rappresentato un punto fermo, una guida spirituale e umana.

L’Associazione rivolge un invito sentito a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato don Nicola, affinché la loro presenza possa rendere ancora più significativo questo momento di memoria condivisa.

Con gratitudine e rispetto, la comunità si stringe attorno al ricordo di un uomo che ha saputo incarnare i valori più autentici del servizio e dell’amore per il prossimo.