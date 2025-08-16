Il diritto internazionale umanitario: focus a Termoli

TERMOLI. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Termoli organizza un incontro pubblico per commemorare il 161° anniversario della stipula della Prima Convenzione di Ginevra, un pilastro fondamentale del diritto umanitario internazionale. L’evento si terrà il 22 agosto 2025 alle ore 18:30 presso l’Auditorium di Via Elba, a Termoli.

Il convegno, dal titolo “Il Diritto Internazionale Umanitario: il valore e il rispetto delle norme,” vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che approfondiranno temi centrali per la tutela dell’umanità in tempo di conflitto.

Apriranno i lavori Donato Ciccone, presidente del Comitato Cri di Termoli, insieme ad altre autorità istituzionali. Tra gli interventi principali spicca quello di Giuseppe Alabastro, storico e consigliere qualificato per il Diritto Internazionale Umanitario presso le Forze Armate, che illustrerà i cenni storici sulla nascita del diritto umanitario.

Seguiranno gli interventi di Elisabetta Di Biasio, Focal Point Regionale per Principi e Valori Umanitari, che affronterà le sfide attuali del diritto umanitario partendo dalla storica battaglia di Solferino, e di Luigi Di Re, vice presidente Regionale e rappresentante dei giovani della Croce Rossa Italiana in Molise, che analizzerà il ruolo strategico della gioventù nella diffusione dei valori umanitari.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Cecilia D’Enrico.