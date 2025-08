Il generale Neosi in visita anche alla stazione Carabinieri di Castelmauro

CASTELMAURO. Non solo Montecilfone, nel tour in basso Molise tra le stazioni dell’Arma dei Carabinieri, del generale di Brigata Antonino Neosi, che ieri si è recato anche a Castelmauro.

Il comandante della Legione Abruzzo-Molise ha incontrato il luogotenente Mauro Pellegrini, il suo vice Tiziano Ramundo e i militari Giovanni Di Battista e Michele Uccellini. Il generale Neosi era accompagnato dal comandante della compagnia di Termoli, tenente colonnello Alessandro Vergine.

Per il sindaco, Flavio Boccardo: «È stata una visita istituzionale di grande valore, alla quale ho partecipato personalmente, è stata un’occasione, direi abbastanza rara per il nostro territorio. Durante l’incontro abbiamo affrontato i temi legati alla legalità, alla fragilità delle zone interne, alla viabilità, dalla sicurezza delle persone all’invecchiamento della popolazione sempre più a rischio di spopolamento, altro aspetto importante discusso è stato relativamente al taglio dei servizi sanitari che resistono parzialmente solo grazie alle attività che si effettuano presso la casa della salute e alle risorse del Pnrr, ma che andrebbe potenziata con un aumento delle ore di specialistica per più branche, così come andrebbe potenziata assistenza domiciliare e il 118 con almeno l’automedica, tanti i temi compreso la sicurezza stradale e alla sicurezza dei nostri giovani.

Ringraziamo il comando e la stazione dei Carabinieri per l’impegno profuso e i servizi di prossimità che quotidianamente svolgono per garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e la legalità.

Tutti insieme, ognuno per le proprie competenze rappresentiamo il presidio più vicino ai cittadini. Siamo orgogliosi della loro presenza e riconoscenti per l’attività che svolgono al fianco di ognuno di noi».