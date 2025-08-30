Il questore Farinacci visita la sede dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato

CAMPOBASSO. Il questore della provincia di Campobasso, Domenico Farinacci, nella mattinata di ieri si è recato in visita presso la sede dell’Anps (Associazione nazionale Polizia di Stato) situata a Campobasso in Piazza Gabriele Pepe.

Nella circostanza il Questore ha salutato i numerosi presenti con i quali è legato da profondi affetti di colleganza avendo condiviso lunghi periodi di servizio assieme.

L’occasione è stata utile per evidenziare le meritorie iniziative di cui l’Anps si fa promotrice e la proficua collaborazione volontaria intrapresa con le istituzioni.

Il questore ha ringraziato i presenti non solo per l’impegno attuale nel volontariato ma anche per la dedizione e l’impegno negli anni di servizio di cui è stato diretto testimone.