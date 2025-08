In arrivo la Reliquia di San Giovanni Paolo II nel basso Molise

BONEFRO. Previsto alle 11, oggi, l’arrivo della Reliquia di San Giovanni Paolo II Papa a Bonefro e Colletorto dal 6 al 13 agosto 2025. Nell’anno giubilare dedicato alla Speranza le due comunità accoglieranno la maglietta dell’attentato avvenuto il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro con un programma di iniziative di preghiera, incontro e riflessione aperte a tutti. La reliquia di San Giovanni Paolo II Papa sarà accolta dalle comunità parrocchiali di Bonefro e Colletorto dal 6 al 13 agosto 2025. Si tratta della maglietta che papa Wojtyla indossava il 13 maggio del 1981, giorno dell’attentato avvenuto in piazza San Pietro, custodita a Roma dalle Suore Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli nella Casa “Regina Mundi”.

Un evento di grande grazia per tutto il territorio e per quanti vorranno condividere il cammino. «Anche in questa estate – spiega il parroco don Luigi Mastrodomenico – quando Bonefro e Colletorto riaccolgono i tanti loro figli e figlie che vivono altrove, vogliamo vivere alcuni giorni di preghiera comunitaria e personale, momenti di “formazione” cristiana e di fraternità, sostenuti dalla testimonianza di San Giovanni Paolo II Papa. Come non ricordare in questo Anno Giubilare dedicato alla Speranza le sue parole di inizio pontificato: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!” Lui è la nostra speranza e la speranza non delude, qui, ora e per l’eternità». Il programma si svolgerà nelle rispettive chiese madri: Santa Maria delle Rose a Bonefro e San Giovanni Battista a Colletorto. Sarà inoltre allestita una mostra fotografica su San Giovanni Paolo II, in collaborazione con Francesco D’Imperio, foto Kerem e Paolo Miozza, presso la chiesa di San Nicola a Bonefro e la sala del Purgatorio a Colletorto aperte dalle 8.30 alle 23.30.