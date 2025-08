In basso Molise anche la “Sagra della paella”

SAN GIULIANO DI PUGLIA. La Pro loco di San Giuliano di Puglia organizza la Sagra della paella.

La Pro loco di San Giuliano di Puglia invita a trascorrere una giornata all’insegna del gusto, della musica e del divertimento con la tanto attesa “Sagra della Paella” sabato 2 agosto 2025. Dalle ore 19:30 si potrà degustare questa delizia della cucina spagnola. La manifestazione sarà animata da musica dal vivo e tanta allegria per tutta la famiglia! Un’occasione per scoprire i sapori autentici della tradizione culinaria spagnola, accompagnati da vini locali e dolci tipici. La Pro loco aspetta tutti per vivere insieme un giorno indimenticabile all’insegna della convivialità e del buon cibo!