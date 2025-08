SANTA CROCE DI MAGLIANO. In ricordo di don Angelo Castelli per i 58 anni di ordinazione sacerdotale.

Oggi, 2 agosto 2025, festa di Santa Maria degli Angeli, il caro don Angelo Castelli avrebbe festeggiato 58 anni di ordinazione sacerdotale.

«È un anniversario diverso, il primo senza di te, nel giorno della tua ordinazione come presbitero della Chiesa. È un momento di ricordo e di profonda commozione, ma anche di gratitudine per il tuo ministero e per il bene che hai seminato. Il tuo ricordo continua a vivere nei cuori di chi ti ha conosciuto e amato».