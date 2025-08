TERMOLI. C’è attesa per la tradizionale messa dell’aurora di San Basso, quella delle 6 del mattino all’alba del 4 agosto. Qualora piovesse la celebrazione eucaristica sarà celebrata dal vescovo Claudio Palumbo in Cattedrale, se, invece, il meteo sarà clemente tutto si svolgerà come da programma, sul piazzale dei pescatori, accanto al mercato ittico, dove San Basso è in veglia da stasera.