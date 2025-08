Incontri d’arte, gli auguri di Stefano Leone a Giancarlo Giannini

TERMOLI. Giancarlo Giannini, vera star internazionale del cinema italiano compie oggi 83 anni. Per lui, l’omaggio da Stefano Leone, che più volte l’ha portato a Termoli.

«Pupillo di Lina Wertmuller, lavora, praticamente, con le più importanti stelle del cinema internazionale. Bravissimo e seducente, sex simbol, attore italiano nel mondo. Abbiamo chiesto a Stefano Leone che lo ha portato 2 volte a Termoli. La prima nel 2009 per il Premio Arbiter con Michele Placido, Arnaldo Foà, Antonella Ruggiero, Rosaria Russo, Giulio Manfredonia. La seconda, recentemente, con Marco Zurzolo. Dice Leone che, l’ ultima volta si è aperto a considerazioni importanti sul cinema mondiale. Ed ancora ha raccolto aneddoti di film e star mondiali come Denzel Washington in Man of Fire. Oppure scene e personaggi di 007».

«Mi ha colpito – aggiunge Stefano – la sua severa idea del lavoro e quindi la sua professionalità. Ma anche il suo essere dotato di profonda umanità ” Ha voluto visitare Termoli, che ha trovato sempre bella, il Castello, la mia mostra fotografica. Giannini è e rimane davvero un mito dell’Italia nel mondo. A lui i migliori auguri».