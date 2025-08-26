Intervento di disinfestazione a Montecilfone

MONTECILFONE. Il comune di Montecilfone informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 23 di martedì 26 agosto 2025, verrà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.
L’operazione, mirata al contenimento degli insetti, utilizzerà prodotti insetticidi considerati non tossici per l’uomo. Tuttavia, non si esclude la possibilità di lievi effetti irritanti su pelle e mucose nei soggetti più sensibili, in particolare persone affette da asma allergico, bronchite cronica o enfisema.
Per garantire la massima sicurezza, l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di adottare alcune precauzioni:
- tenere le finestre chiuse, soprattutto per chi è più sensibile agli irritanti;
- non lasciare alimenti, gabbie di uccelli o animali domestici su balconi, davanzali o giardini;
- ritirare eventuali panni stesi all’esterno.
L’intervento rientra nel programma stagionale di sanificazione e tutela della salute pubblica.