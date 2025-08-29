Intervento di disinfestazione a Petacciato

PETACCIATO. Si avvisa la cittadinanza che nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, con inizio dopo la mezzanotte, verrà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida lungo le strade comunali di Petacciato.
Si consiglia di:
- Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento;
- Tenere le finestre chiuse;
- Evitare di stendere la biancheria;
- Evitare di lasciare generi alimentari fuori dalle abitazioni;
- Evitare di lasciare animali incustoditi;
- Evitare parcheggi di autovetture che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.