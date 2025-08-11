La festa del carro dei giovani a Portocannone

PORTOCANNONE. Il Carro dei Giovani di Portocannone invita tutti alla sagra estiva che si terrà presso la zona artigianale di Portocannone, martedì 12 agosto dalle 20:00 in poi.
Sarà l’occasione per degustare diverse specialità, tra cui la pasta con “zingaride” — che dal dialetto arbereshe vuol dire pasta di salsiccia — pecorara o polpette in umido, presenti nel menù insieme a contorno, pane, frutta, dolce e acqua, al costo di 15,00 €.
Sono inoltre disponibili arrosticini, patatine fritte, melone giallo e panino con salsiccia.
Non mancherà la degustazione in omaggio di bruschette miste e il servizio intrattenimento bambini gratuito.
La novità di quest’anno è il dj set e l’angolo cocktail, per restare insieme anche dopo cena.
Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della festa.
Vi aspettiamo il 12 agosto, zona artigianale PIP, Portocannone.
Vietato mancare!!!