La festa del Carro dei Giovani a San Martino: cuore, passione e tradizione

SAN MARTINO IN PENSILIS. Volare “nel Blù dipinto di Blù”. “Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito”

Cuore e passione sono la forza per ogni attività che ti coinvolge emotivamente, ma quando queste si coniugano con la tradizione, le proprie radici e l’identità che contraddistingue una comunità o un gruppo, diventano entusiasmo. E l’entusiasmo porta ad andare oltre un semplice dovere.

Al Carro dei Giovani da sempre è stato così, risultato di un insegnamento che negli ultimi 20 anni, fino ai giorni nostri, ha segnato un cambio di passo fatto di consapevolezza e di limiti oltre i quali non puoi andare.

Ieri la festa del Carro dei Giovani, coniugata alla tradizione, ha visto uomini e donne di carro portare e dare ancora un esempio tangibile di affiatamento e di appartenenza, non solo al Carro dei Giovani ma alla Comunità.

Ieri è stato un momento di accoglienza e di condivisione: questo è il messaggio che lanciamo, avere coraggio, cuore e passione come modo di vivere e lavorare che porta a risultati migliori; affrontando le sfide con energia, positività e con un genuino interesse per ciò che si sta facendo, tenendo sempre a mente il senso della tradizione.

Il Carro dei Giovani è su questa strada, una strada larga fatta di sorpassi sofferti e vittorie mancate, una strada che accoglie tutti, al di là dell’appartenenza a dei colori, ma nell’appartenenza a un popolo, quello delle Carresi. Il Carro dei Giovani si è già messo lungo questa strada, che uniti potrà essere molto più semplice da affrontare.

“Fare le cose con cuore e passione” è un invito a vivere e lavorare con autenticità, coinvolgimento e un profondo senso di scopo.