La festa “giallorossa” a Portocannone

PORTOCANNONE. L’associazione Carro dei Giovanotti Portocannone è lieta di invitare soci simpatizzanti e chiunque ne abbia voglia alla sedicesima edizione della “Festa Giallorossa” che si terrà stasera, sabato 9 agosto, presso la zona artigianale di Portocannone a partire dalle ore 20.30.

«Degustazione di prodotti tipici preparati dalle sapienti mani dei nostri associati ed intrattenimento musicale allieteranno la serata di tutti coloro che vorranno partecipare. Vi aspettiamo», l’invito degli organizzatori.