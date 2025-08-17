«La fotografia: ieri, oggi e domani»

PETACCIATO. Domani, lunedì 18 agosto, alle ore 21, presso il Palazzo Ducale di Petacciato in Piazza Belgioioso, si terrà un evento dedicato alla fotografia dal titolo “La Fotografia: Ieri, oggi, domani”, promosso dall’associazione Il Cuore di Petacciato APS con il patrocinio del Comune di Petacciato. Sarà un’occasione speciale per riflettere sul ruolo della fotografia nel tempo, attraverso un incontro-dibattito con due fotografi professionisti: Costanzo D’Angelo e Franco Russo.

I due ospiti guideranno il pubblico in un viaggio che parte dalle origini della fotografia, attraversa le sue trasformazioni tecniche e artistiche, e si proietta verso il futuro, interrogandosi su come questo mezzo espressivo continuerà a evolversi nell’era digitale. L’evento nasce dal desiderio di comprendere cosa sia stata la fotografia ieri, cosa rappresenti oggi e quale direzione potrà prendere domani, in un mondo in cui l’immagine è diventata linguaggio quotidiano e strumento di memoria, creatività e comunicazione. A fare da cornice alla serata, una citazione del celebre Henri Cartier-Bresson: “Le fotografie possono raggiungere l’eternità attraverso il momento”, che racchiude il senso profondo dell’iniziativa.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.