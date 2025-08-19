X
martedì 19 Agosto 2025
La Giornata mondiale della fotografia

TERMOLI. Il 19 agosto si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia. In questa data, nel 1839, Louis Daguerre presentò ufficialmente a Parigi l’invenzione del dagherrotipo, considerato la prima forma di fotografia.
Abbiamo chiesto a Stefano Leone, editore nel campo della fotografia, una riflessione sintetica sull’evoluzione di questo linguaggio visivo. “Dal 1839 a oggi si è fotografato quasi tutto. L’avanzata tecnologica, con il predominio del digitale, ha generato una nuova grammatica visiva. Oggi, chiunque ama fotografare: per vedersi rappresentato, per sentirsi creatore, artefice, collezionista del mondo. Fotografare stabilisce, quasi istantaneamente, un rapporto di paternità e possesso con ciò che viene ritratto”.

