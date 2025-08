GUGLIONESI. In un tempo in cui i conflitti si moltiplicano e l’indifferenza rischia di prevalere, vogliamo fermarci a riflettere. Un confronto aperto, profondo, necessario: per comprendere, per non voltarsi dall’altra parte, per cercare insieme un cammino di pace.

Lunedì 18 agosto, ore 18:30 alla Festa dell’Unità di Guglionesi che si terrà in Largo Garibaldi “Castellara”, ci sarà il dibattito pubblico sul tema “La guerra in Medio Oriente: le vie della pace contro l’indifferenza”.

Un’occasione per ascoltare, discutere e costruire consapevolezza.

Interverranno

Roberta Mori : portavoce nazionale Conferenza Donne Dem

: portavoce nazionale Conferenza Donne Dem Leonardo Palmisano : sociologo, docente universitario, editorialista

: sociologo, docente universitario, editorialista Maria Luisa Forte : sindaca di Campobasso

: sindaca di Campobasso Manuela Vigilante : Conferenza Donne Dem Molise

: Conferenza Donne Dem Molise Valerio Fontana : coordinatore comunale Termoli Cinque Stelle

: coordinatore comunale Termoli Cinque Stelle Rosamaria Ricciardi : docente C.P.I.A. Termoli

: docente C.P.I.A. Termoli Rossana Caruso : circolo Pd Guglionesi

: circolo Pd Guglionesi Corrado Del Torto : attivista

: attivista Vittorio Facciola : vice presidente del Consiglio Regione Molise

: vice presidente del Consiglio Regione Molise Micaela Fanelli: capogruppo Pd Regione Molise

Inoltre, è invitata a partecipare l’associazione umanitaria Emergency.