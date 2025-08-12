La “Notte Gialla” Coldiretti in piazza Sant’Antonio

CAMPOBASSO. Domani 13 agosto il Belvedere di Piazza Sant’Antonio, di fronte al Comune di Termoli, ospiterà la Notte Gialla di Coldiretti. E’ questo un evento che Coldiretti Molise, in collaborazione con le aziende agricole aderenti a Campagna Amica, ha ideato per portare nel cuore del principale borgo marinaro della regione, i sapori e i colori del mondo contadino.

A partire dalle ore 19 i visitatori, cittadini e turisti, potranno così acquistare prodotti locali, a km zero, come ortaggi, frutta, formaggi, salumi, miele, vino, birra artigianale, confetture, frutta secca, tartufi, olio, prodotti di agricosmesi e dolci tipici, direttamente dagli agricoltori.

Il programma prevede anche degustazioni guidate con i cuochi contadini di Campagna Amica e momenti di approfondimento sulla storia dei cibi molisani. A tutti i visitatori saranno inoltre offerte “sagnetelle e fagioli”, un piatto tipico della tradizione contadina molisana.

Nel corso della serata i visitatori potranno scoprire i sapori autentici dello street-food contadino, proposto dalle aziende aderenti a Campagna Amica, a partire dal caciocavallo fino ai salumi, dal maialino al forno agli arrosticini e tante altre golosità tutte rigorosamente a Km zero.

Tutti i partecipanti potranno, inoltre, sottoscrivere la petizione “Stop Cibo Falso” per chiedere al Parlamento europeo una legge che estenda a tutti i prodotti alimentari e a tutti i 27 Paesi della Ue l’indicazione obbligatoria dell’origine della materia prima in etichetta.

“In un’epoca in cui il settore agricolo affronta sfide globali cruciali – afferma il Presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa – è più che mai necessario valorizzare il ‘cibo’ frutto di un’agricoltura sostenibile, innovativa e radicata nel territorio, al fine di contrastare le assurde tesi che ci vogliono condurre verso il consumo di cibi ultra-processati, per i quali la nostra Organizzazione sta portando avanti una battaglia epocale a tutela della salute dei cittadini”.

“La Notte Gialla – auspica il vice presidente regionale dell’organizzazione, Adamo Spagnoletti – deve poter rappresentare, per l’intera cittadinanza e per tutti coloro che interverranno, un momento di forte presa di consapevolezza sui valori dell’agricoltura e su quanto essa rappresenti in termini di produzione di cibo e di attività legate alla multifunzionalità a servizio delle comunità locali”.