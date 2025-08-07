La notte nel Borgo antico

MONTENERO DI BISACCIA. Sale l’attesa per la Ventesima Edizione della “Notte nel Borgo Antico”, in programma oggi, giovedì 7 e venerdì 8 agosto, a partire dalle ore 21, a Montenero di Bisaccia.

A poche ore dall’inizio dell’evento, fervono i preparativi da parte dei volontari della Pro Loco “Frentana”, al lavoro da tempo e con la consueta passione, per completare allestimenti e scenografie che trasformeranno Piazza della Libertà, fulcro di questa edizione 2025, in una location dall’atmosfera suggestiva.

L’intero programma della manifestazione, ricco di appuntamenti musicali, culturali, artistici ed enogastronomici, è disponibile – insieme con la mappa degli eventi – nei file allegati, presso i punti informativi e online, sui canali della Pro Loco Frentana e del Comune di Montenero di Bisaccia.

Vi aspettiamo numerosi per vivere una serata diversa, passeggiando tra vicoli illuminati e angoli incantati, lasciandosi coinvolgere dai percorsi culturali, dagli spettacoli dal vivo, dalle mostre d’arte e dalla bontà dei prodotti locali, sempre pronti a soddisfare anche i palati più esigenti.