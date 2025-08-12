La quarta festa country a Portocannone

PORTOCANNONE. La Proloco Skanderbeg di Portocannone presenta la 4ª Festa Country, ormai un appuntamento consolidato dell’estate molisana.
Dal pomeriggio, alle ore 18:00, partirà dal Campo sportivo di Portocannone una passeggiata a cavallo lungo gli antichi tratturi, e i più piccoli potranno fare dei giri a cavallo.
Dalle 20:30 apriranno gli stand gastronomici con la possibilità di gustare:
- penne all’arrabbiata
- maialino al girarrosto
- fagioli all’uccelletto
- panini con salsiccia locale o porchetta
- patatine fritte
La serata sarà allietata da musica country dal vivo e giochi.