martedì 12 Agosto 2025
La quarta festa country a Portocannone

PORTOCANNONE. La Proloco Skanderbeg di Portocannone presenta la 4ª Festa Country, ormai un appuntamento consolidato dell’estate molisana.

Dal pomeriggio, alle ore 18:00, partirà dal Campo sportivo di Portocannone una passeggiata a cavallo lungo gli antichi tratturi, e i più piccoli potranno fare dei giri a cavallo.

Dalle 20:30 apriranno gli stand gastronomici con la possibilità di gustare:

  • penne all’arrabbiata
  • maialino al girarrosto
  • fagioli all’uccelletto
  • panini con salsiccia locale o porchetta
  • patatine fritte

La serata sarà allietata da musica country dal vivo e giochi.

