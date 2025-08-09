X
sabato 9 Agosto 2025
La sagra dei cavatelli con gli Anima Spericolata in concerto

  • Redazione
  • Comunità, Foto

TERMOLI. Sabato 9 agosto 2025, a partire dalle ore 21, presso il Centro Sportivo in via Padova, andrà in scena la sesta edizione della Sagra dei Cavatelli ai Frutti di Mare, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate termolese.

A scaldare il pubblico ci sarà la cover band “Anima Spericolata”, tributo ufficiale a Vasco Rossi, pronta a far rivivere le emozioni dei grandi successi del rocker di Zocca. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Termoli, da anni impegnata nella valorizzazione delle tradizioni locali.

