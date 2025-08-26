L’ammiraglio Rosati visita Termoli: istituzioni, Anmi e tributo ai caduti

TERMOLI. L’ammiraglio (r) Pierluigi Rosati, attuale presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), in questi giorni in visita a Termoli, il 25 agosto 2025, ha dedicato la giornata alle visite istituzionali.

In mattinata, alle ore 9:30 circa, insieme al Delegato Regionale Com.te Giuseppe Sacco, al Presidente del locale gruppo ANMI di Termoli Franco Cappella e ad un nutrito numero di Soci ANMI, l’Ammiraglio Rosati ha visitato la locale Capitaneria di porto, sotto il comando del Capitano di Fregata (CP) Giuseppe Panico.

Durante la visita, l’Ammiraglio Rosati ha firmato il “Libro d’onore” della Capitaneria ed ha ricevuto dalle mani del CF Panico il crest della Capitaneria di porto.

Al termine della visita, Rosati e il gruppo si sono recati al Palazzo Comunale di Termoli, dove sono stati ricevuti dal sindaco Nico Balice e dal voce sindaco Michele Barile. Durante l’incontro, l’Ammiraglio Rosati e il Sindaco hanno convenuto sulla necessità di rafforzare i rapporti con il locale gruppo ANMI di Termoli in vista del 40° anniversario della fondazione, che prevede anche l’ammodernamento e il completamento della lista dei caduti al Sacrario Militare ubicato nel Cimitero Comunale.

All’incontro ha partecipato anche l’editore Stefano Leone, che ha omaggiato l’Ammiraglio del suo prossimo libro dedicato alla visita della Amerigo Vespucci nelle acque antistanti il litorale termolese, avvenuta lo scorso 6 aprile 2025.

Al termine della visita in Comune, l’Ammiraglio Rosati si è recato al Mu.Ma. (Museo del Mare), situato al Castello Svevo e gestito dal gruppo ANMI di Termoli. Qui ha rimarcato la necessità di dare visibilità e rilievo alle attività marinaresche del passato e del presente per le generazioni attuali e future, ringraziando i soci del gruppo che dedicano la loro attività a queste iniziative.

Al termine della visita al Mu.Ma., l’Ammiraglio Rosati ha voluto rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre, visitando prima il Monumento ai Caduti in piazza Principe di Piemonte e poi il Sacrario Militare al Cimitero Comunale, dove è stato osservato un momento di silenzio in loro onore.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, Rosati ha visitato la locale sezione del gruppo ANMI di Termoli, in via Martiri della Resistenza. Insieme al gruppo, ha incontrato un nutrito numero di soci, tra cui i più anziani iscritti al gruppo, con i quali ha tenuto un breve discorso sull’importanza dell’impegno di tutti per proseguire l’opera dell’Associazione nel tessuto sociale, ascoltando anche le opinioni dei soci sull’andamento delle attività quotidiane.

Al termine della visita, l’Ammiraglio Rosati ha ricevuto alcuni omaggi, tra cui il crest della locale Associazione e alcuni libri su Termoli e il Castello Svevo.