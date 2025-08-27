X
mercoledì 27 Agosto 2025
Cerca

Lavori Enel a Guglionesi

  • Redazione
  • Comunità, Foto

GUGLIONESI. Lunedì 1° settembre, dalle ore 9 alle ore 15:30, l’Enel interromperà l’energia elettrica per effettuare dei lavori sugli impianti in alcune zone di Guglionesi.

Le vie interessate:

  • via Martiri d’Ungheria
  • via Firenze
  • via Pastrengo
  • via Genova
  • via Pisa
  • via Ancona
  • via Venezia
  • via Catania

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500. 

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.