“Letture sotto le stelle” al Belvedere

PETACCIATO. Letture sotto le stelle, domani sera, con ingresso libero, al Belvedere di Petacciato. «C’erano libri, c’erano voci. C’era chi leggeva e chi ascoltava, mentre il Belvedere di Petacciato si faceva teatro di parole e silenzi. Un tempo lento, condiviso, sospeso tra storie e cielo. Alle ore 20.30, torna “Letture sotto le stelle” per la sua seconda edizione: un incontro serale nel suggestivo scenario del Belvedere di Petacciato, dove le pagine si aprono al vento e le parole risuonano nella luce gentile della sera.

Una serata pensata per ritrovarsi, ascoltare, condividere emozioni e racconti, tra letture ad alta voce, silenzi preziosi e voci che si intrecciano ai respiri del cielo. Un invito a rallentare, ad abitare il momento, a riscoprire la magia della narrazione all’aria aperta, nel cuore del borgo. L’evento è promosso dall’Associazione PetacciatoAmoreMio APS, con la collaborazione di Karamella asd, Compagnia del Carro APS, del salotto culturale Central PETacciato e con il Patrocinio del Comune di Petacciato.

Tutti sono invitati a portare con sé una coperta o un cuscino e il desiderio di ascoltare. Perché ogni stella può diventare una parentesi di luce, e ogni lettura, un piccolo viaggio condiviso».