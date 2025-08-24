Lo scettro di Città del Folklore passa da Termoli ad Agnone

AGNONE. Lo scettro del folklore molisano passa da Termoli, che lo ricevette nel 2024, grazie alla ‘Shcaffette”, ai Dragoni del Molise, per Agnone. Con la trasferta di ieri a Castel di Sangro, il gruppo folk “I Dragoni del Molise” ha aggiunto l’ennesima tappa di un’annata sin qui straordinaria, caratterizzata da tante partecipazioni agli eventi, fuori e dentro il Molise, proprio in un 2025 che vede brillare la promozione culturale attraverso il conferimento del titolo di Città del Folklore, assegnato dalla Fitp, la Federazione italiana tradizioni popolari, a cui i “Dragoni del Molise” sono affiliati quale gruppo dell’Atene del Sannio, come ha ribadito nella comunicazione formale e istituzionale, l’amministrazione di Agnone.

La stagione 2025 è stata intensa, ricca di emozioni e appuntamenti, portando la tradizione molisana in giro per l’Italia, raccogliendo applausi e consensi ovunque. Si è aperta il 22 marzo a Venafro, in occasione della Festa dei Fuochi di San Giuseppe, dove il gruppo ha dato il primo assaggio dell’energia che avrebbe caratterizzato tutto l’anno. A giugno, il corteo storico “La Scamiciata” di Fasano (BR) ha visto i Dragoni protagonisti in una cornice suggestiva e coinvolgente.

Luglio ha regalato due appuntamenti importanti: il 18 a Sessa Aurunca (CE) per la Festa della Tammorra, e il 19 a Fermo (FM), dove la “Serata in Stazione” ha offerto uno spazio di festa e condivisione.

Agosto è stato il mese più denso, con una vera e propria tournée che ha toccato diverse regioni. Il 1° agosto il gruppo ha partecipato al Festival Internazionale del Folklore di Atina (FR), seguito il giorno dopo dalla Festa d’Estate a Sant’Eusanio del Sangro (CH). Il 3 e il 5 agosto, i Dragoni sono stati a Roccavivara, per celebrare “Le Traglie di Sant’Emidio”, evento identitario e molto sentito. Il 7 agosto a Longano, il gruppo ha preso parte con orgoglio al Corteo Storico Processionale in onore di San Donato. Il 9 agosto, la partecipazione al Festival Mondiale del Folklore di Vieste (FG) ha rappresentato uno dei momenti più prestigiosi della stagione. Il giorno dopo sono tornati a casa ad animare la Festa dell’Emigrante a Sant’Onofrio, mentre il 12, 13 e 14 agosto il gruppo è stato ospite a Cortona (AR) per partecipare alla XX edizione del festival europeo di musica e canti popolari insieme al gruppo locale “Compagnia Il Cilindro” e i gruppi provenienti dall’Armenia e dall’Ucraina. La stagione prosegue con la trasferta del 17 agosto a Sant’Elia a Pianisi, con “La Notte dei Briganti” che si è rivelata un evento memorabile, impreziosito dalla suggestiva rappresentazione della ‘Ndocciata di Agnone, realizzata con la partecipazione di alcuni componenti del gruppo di Sant’Onofrio. Un momento coinvolgente che ha suscitato una grande ovazione da parte del pubblico presente.

Un percorso che non si ferma: il prossimo appuntamento vedrà i Dragoni sabato 30 agosto a Baranello. Nel complesso, il 2025 ha confermato I Dragoni del Molise come punto di riferimento nel panorama folklorico italiano. La varietà degli eventi, la qualità delle esibizioni e l’entusiasmo del pubblico hanno reso questa stagione memorabile ed hanno consacrato i Dragoni come ambasciatori della cultura popolare molisana, rafforzando la centralità di Agnone come vera e propria Città del Folklore.