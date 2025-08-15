Lungomare Nord chiuso al traffico dalle 16: stop anche al servizio navetta

TERMOLI. In osservanza delle restrizioni alla viabilità in vista dell’Incendio del Castello, dalle 16, con lo stop alla circolazione sul lungomare Nord, si ferma anche il servizio navetta della Gtm.
TermoliOnline.it Testata giornalisticaReg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone
Editore: MEDIACOMM srlVia Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)P.Iva 01785180702
Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.