venerdì 15 Agosto 2025
Lungomare Nord chiuso al traffico dalle 16: stop anche al servizio navetta

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. In osservanza delle restrizioni alla viabilità in vista dell’Incendio del Castello, dalle 16, con lo stop alla circolazione sul lungomare Nord, si ferma anche il servizio navetta della Gtm.

