Lutto nella famiglia Cesa, il cordoglio di Roberti

CAMPOBASSO. Lutto in casa Cesa, si è spenta la sorella del deputato eletto in Molise, Lorenzo Cesa.

A esprimere cordoglio è il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti: «Esprimo le più sentite condoglianze all’amico Lorenzo Cesa per la scomparsa della cara sorella Giovanna.

La Regione Molise si stringe con sincero affetto e partecipazione attorno a lui e alla sua famiglia.

Nell’unirmi al cordoglio per il grave lutto, mi associo con il pensiero e la preghiera al dolore dell’onorevole Lorenzo Cesa, rinnovandogli la stima, l’amicizia e il sostegno in questo triste e difficile momento».