domenica 17 Agosto 2025
“Moderno sarà lei”: Gianluigi Paragone alla “Cala Sveva” il 5 settembre

TERMOLI. Venerdì 5 settembre alle ore 18:30, presso il Cala Sveva Beach Club di Termoli, si terrà un incontro speciale con Gianluigi Paragone, autore del libro “Moderno sarà lei”, con prefazione di Mario Giordano.

Sarà l’occasione per riflettere insieme sui temi trattati nel volume, tra provocazioni, analisi e visioni controcorrente, in un’atmosfera informale e stimolante. L’evento si svolgerà in riva al mare, accompagnato da un aperitivo: ingresso 10 euro.

Un momento di dialogo e convivialità pensato per chi ha voglia di ascoltare, discutere e guardare il presente con occhi diversi.

📅 Venerdì 5 settembre 2025
🕡 Ore 18:30
📍 Cala Sveva Beach Club – Via Cristoforo Colombo 39/E, Termoli
🍹 Ingresso con aperitivo: 10€
Un momento di confronto, riflessione e convivialità in riva al mare. Non mancare!

