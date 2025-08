“Molise contemporaneo” approda al Castello Svevo

TERMOLI. Dopo il grande successo ottenuto a Campobasso, dove “Molise Contemporaneo” ha registrato un’affluenza straordinaria di architetti e appassionati, l’iniziativa prosegue il suo viaggio culturale facendo tappa a Termoli.

L’evento, promosso dalla Fondazione Architetti in sinergia con l’Ordine degli Architetti, vuole essere molto più di una semplice manifestazione: è un’occasione preziosa per riflettere sul valore dell’architettura molisana del Novecento, promuovere momenti di confronto e offrire stimoli nuovi per la crescita professionale.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 2 agosto 2025, a partire dalle ore 18, nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Termoli. Dopo gli interventi e la presentazione dei contenuti, i partecipanti avranno la possibilità di visitare una mostra allestita all’interno del castello, dedicata agli argomenti trattati durante la giornata.

L’interesse suscitato dai temi proposti e la qualità degli interventi rendono questa iniziativa un momento di formazione e ispirazione, riconosciuto anche dall’Ordine con l’attribuzione di 2 CFP ordinistici.

Per iscriversi all’evento è sufficiente accedere al portale formazione CNAPPC e selezionare l’appuntamento “Molise Contemporaneo – Termoli”. Un invito aperto non solo ai professionisti, ma anche a chiunque desideri scoprire e approfondire il patrimonio architettonico molisano con uno sguardo contemporaneo, all’interno di uno spazio storico che ne amplifica il valore e l’autenticità