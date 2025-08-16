Montecilfone festeggia la Madonna Grande

MONTECILFONE. Montecilfone si prepara a celebrare la Festa della Madonna Grande con un programma ricco di eventi per tutta la comunità.

Le celebrazioni iniziano nel pomeriggio: alle 17.30 il Rosario e alle 18 la tradizionale processione, che attraverserà via Roma, Piazza Lame, via Carriera fino al Centro della Comunità.

In serata, alle 21, spazio alla musica con il concerto di Gigione e l’estrazione dei premi della lotteria Pro Madonna Grande. La festa si chiuderà con i meravigliosi fuochi pirotecnici previsti per le 24.30 dietro l’edificio scolastico.

Il Comitato organizzatore ringrazia cittadini e partecipanti per la collaborazione e il supporto offerto durante tutte le manifestazioni della E-STATE A MONTECILFONE 2025, sottolineando che ogni evento è stato realizzato con le risorse disponibili per garantire divertimento e sicurezza a tutti.