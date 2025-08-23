Montecilfone: la classe ’85 con lo spirito dei trenta

MONTECILFONE. la classe ’85 entra negli ‘anta’ (ma con lo spirito dei trenta). A Montecilfone il tempo sembra essersi fermato… almeno per la generazione ’85, che ha deciso di festeggiare insieme i 40 anni con una grande festa tra amici.

Tra risate, brindisi e inevitabili battute sugli “acciacchi in arrivo”, i quarantenni di oggi hanno dimostrato che l’età è solo un numero: lo spirito resta quello di sempre, energico e complice come ai tempi della scuola.

Il ritrovo ha avuto il sapore di una rimpatriata: vecchie foto tirate fuori dai cassetti, ricordi che riaffiorano e la consapevolezza che, anche con qualche candela in più sulla torta, l’entusiasmo non è mai cambiato.

La classe ’85 di Montecilfone entra dunque negli “anta” con lo stesso sorriso di trent’anni fa, pronta a scrivere nuove pagine di vita… sempre insieme.