Musica barocca, stasera il bis con flauto traverso e organo

ROTELLO. Sabato sera, nella splendida atmosfera della Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Rotello, si è svolto un emozionante concerto di musica barocca che ha incantato il pubblico presente. Protagonisti della serata sono stati i maestri Jada Gianfelice, con il suo flauto traverso, e Antonio Famiglietti, all’organo a canne, che insieme hanno tessuto un dialogo musicale elegante e coinvolgente, riportando in vita le armonie del Seicento con straordinaria maestria. La perfetta sinergia tra i due strumenti e l’interpretazione raffinata dei musicisti hanno suscitato applausi scroscianti e una sincera commozione fra i presenti. Tra il pubblico, anche Giovanni Gianfelice, ex sindaco di Santa Croce di Magliano, in trasferta a Rotello, ha voluto condividere il suo entusiasmo, definendo il concerto “veramente straordinario”. Fortunatamente, chi non ha potuto partecipare avrà l’occasione di assistere a una replica: il concerto verrà infatti riproposto stasera, mercoledì 6 agosto, alle ore 21 a Termoli, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria della Purificazione. Un appuntamento da non perdere per chi desidera lasciarsi trasportare dalla bellezza senza tempo della musica barocca, in uno dei luoghi più evocativi del Molise.