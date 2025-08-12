X
martedì 12 Agosto 2025
Musica, solidarietà e arte a Morrone nel Sannio

MORRONE DEL SANNIO. Si terrà a Morrone del Sannio, mercoledì 12 agosto, il concerto dei Fabula Quartet, un evento musicale da non perdere.

Il concerto sarà dedicato alla raccolta fondi per l’Associazione Italiana Persone Down. A supporto dell’iniziativa, l’Azione Cattolica preparerà per voi una deliziosa sangria e un banchetto di dolci.

Vi aspettiamo numerosi per una serata di musica e solidarietà!

E non finisce qui: dalle 17:00, al Piano del Cavaliere, si terrà un laboratorio d’arte dedicato ai ragazzi. Non mancate!

