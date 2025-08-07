“Noi… Artisti di questa Terra!” fa tappa a Larino

LARINO. Prosegue l’itinerario culturale della rassegna “Noi… Artisti di questa Terra!”, giunta alla sua XXIX edizione. Oggi giovedì 7 agosto, il tour farà tappa a Larino, nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale, con un programma che intreccia arte, poesia e musica.
L’evento inizierà alle 18 con una visita guidata del Palazzo a cura di Antonia Vallillo, per poi proseguire, a partire dalle 21, con la partecipazione speciale del poeta e paesologo Franco Arminio, che proporrà “La cura dello sguardo”, una delle sue più intense riflessioni pubbliche.
A seguire, spazio alla musica con l’esibizione di Erika Petti e del quartetto di Paolo Petruccia, in un’atmosfera che si preannuncia coinvolgente ed emozionante.
L’ingresso è gratuito.