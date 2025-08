Pace e spiritualità a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Due speciali appuntamenti all’insegna della spiritualità e della cultura, organizzati da “Nazareth: carezza di Dio” presso Via degli Olmi, 11. Protagonista sarà Giuliva Di Berardino, teologa e autrice nota nel panorama religioso italiano.

Il primo evento è fissato per il 6 agosto 2025 alle ore 21:00 e vedrà la presentazione del libro “La Pace del Cuore – Itinerario verso l’unità”, un’opera che esplora il tema della pace interiore come cammino personale e comunitario.

Il secondo appuntamento, previsto per l’11 agosto 2025 alle ore 21, sarà una serata dedicata alle danze ebraiche della tradizione religiosa, un’occasione per vivere e comprendere, attraverso il movimento e la musica, le radici spirituali condivise. La serata è pensata come momento per invocare e riflettere sul dono della Pace.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 3497967485.