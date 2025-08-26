X
martedì 26 Agosto 2025
Parte il nuovo servizio di geriatria territoriale

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Domani, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 11.30, presso in vecchio presidio ospedaliero di Termoli, in via del Molinello, verranno presentati: il nuovo servizio di geriatria territoriale; Il protocollo d’intesa tra il reparto di Medicina interna dell’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli ed il reparto di Riabilitazione del ‘Vietri’ di Larino
Oltre ai vertici aziendali dell’Asrem, il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo e il direttore sanitario del Distretto di Termoli, Giovanni Giorgetta, prenderanno parte all’incontro il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti e il sindaco di Termoli, Nico Balice.

