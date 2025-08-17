PALATA. Lo scorso 10 agosto a Palata si è svolta la seconda edizione della passeggiata in Vespa, un evento organizzato con passione e cura dall’Asd Vespa Club Palata, guidato dal presidente Costantino Greco.

Una giornata che ha unito vespisti provenienti da diverse località, tra cui il Vespa Club Larino, Vespa Club San Salvo, gli amici di Campomarino, Monteodorisio in Vespa, Montecilfone, Cupello, Guglionesi, Roma, Acquaviva Collecroce e ancora San Salvo, in un clima di festa, condivisione e amore per le due ruote.

Dopo il ritrovo iniziale, le Vespe e i vespisti hanno ricevuto la benedizione da parte di Don Elio, un momento simbolico e sentito che ha dato il via ufficiale alla giornata. Subito dopo, un aperitivo conviviale, prima di rimettersi in marcia verso Acquaviva Collecroce.

I partecipanti hanno avuto l’occasione di degustare vini locali e ascoltare la storia del paese, immergendosi nelle tradizioni e nella cultura del territorio. La passeggiata è poi proseguita tra i paesi limitrofi, fino ad arrivare al ristorante La Passeggiata, dove i festeggiamenti sono continuati tra buon cibo, musica e allegria. Il presidente Costantino Greco ci tiene a ringraziare di cuore tutti i vespisti che hanno partecipato, i club coinvolti e gli amici che hanno reso questa giornata speciale.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di ritrovarsi ancora una volta, in sella alle amate Vespe, per vivere insieme un’altra indimenticabile avventura.