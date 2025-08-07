TERMOLI. La città di Termoli si prepara ad accogliere un appuntamento culturale e formativo di grande valore: domenica 10 agosto 2025, alle ore 21, presso Largo Tornola, si terrà l’incontro pubblico “Perfetta imperfezione: famiglia, figli, educazione”, con l’intervento di Costanza Miriano, nota giornalista, scrittrice e voce autorevole nel panorama nazionale sul tema della famiglia.

Durante la serata verrà presentato il suo ultimo libro: «Benedetto il giorno che abbiamo sbagliato», un’opera che affronta con profondità, ironia e realismo le sfide dell’educazione, le fatiche dell’essere genitori e la bellezza nascosta nelle imperfezioni quotidiane delle relazioni familiari.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Diocesi di Termoli-Larino, del Comune di Termoli, della Scuola Primaria Paritaria Campolieti e di altre realtà del territorio impegnate nella formazione delle nuove generazioni.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per riflettere sul valore della famiglia e sull’importanza educativa del legame genitori-figli, anche a partire dagli errori, dalle fragilità e dalla continua ricerca di senso.

Info e aggiornamenti al seguente numero telefonico e Whatsapp: 347/0480682