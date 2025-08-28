PETACCIATO. Un gruppo sociale che promuove la località, quello fondato da Elisabetta Candeloro.

«Petacciato: ieri, oggi e domani; il gruppo di informazione festeggia 14 anni e quasi tremila iscritti.

Con quasi tremila iscritti, il gruppo di informazione di Petacciato celebra oggi i suoi 14 anni di attività. Un traguardo sorprendente, se si considera che il paese conta poco più di 3.500 abitanti: la quasi totalità della popolazione è presente o partecipe, a testimonianza di quanto forte sia il legame con il proprio borgo.

Nato come una semplice finestra aperta su Petacciato, il gruppo è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento non solo per chi vive in paese, ma anche per quanti, dall’Italia e dall’estero, persino oltreoceano, desiderano restare connessi con le proprie radici.

Al suo interno si sviluppa un serrato lavoro di moderazione, fondamentale per garantire a tutti i membri un ambiente ordinato, rispettoso e realmente fruibile. È proprio grazie a questa cura quotidiana che il gruppo si è trasformato in un contenitore condiviso di vita comunitaria: attività, eventi, foto, video, storie e racconti che hanno un unico filo conduttore, Petacciato.

Un patrimonio collettivo che, giorno dopo giorno, rafforza il senso di comunità e porta l’identità del borgo ben oltre i confini nazionali.

Un grazie speciale va a tutti coloro che, con la loro partecipazione, rendono vivo questo spazio ogni giorno.

Il gruppo esiste e cresce perché ciascun membro contribuisce con rispetto, passione e voglia di condividere: è questa energia collettiva che permette a Petacciato di restare unita, anche quando le distanze geografiche sembrerebbero dividerla».