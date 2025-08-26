X
martedì 26 Agosto 2025
“Piccoli biologi marini” crescono alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI.Portare i piccoli tremitesi a conoscere i fondali delle Isole e inculcare in loro l’amore per il mare e le sue creature. Va in questa direzione l’escursione gratuita del Marlin Tremiti-Laboratorio del MA.RE. e VERGAnauticjet in programma domani, mercoledì 27 agosto, alle ore 11, con partenza dal molo di San Domino.

Un percorso didattico e culturale. “I piccoli di oggi saranno i futuri imprenditori e operatori turistici delle Tremiti – commentano Adelmo Sorci e Gianni Verga, promotori dell’iniziativa – è necessario che conoscano la bellezza e le debolezze dell’habitat in cui dovranno operare. Lo facciamo con questo percorso adatto alla loro età ma sarà bello continuare a seguirli e formarli anche in futuro. La conoscenza del mare e la sua difesa è l’obiettivo del nostro progetto, punto di partenza per la valorizzazione e promozione delle Tremiti”.

