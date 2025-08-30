X
sabato 30 Agosto 2025
Cerca

“Pixel di Natura”: escursione fotografica nel bosco di Acquaviva

  • Redazione
  • Comunità, Foto

GUGLIONESI-ACQUAVIVA COLLECROCE. Sabato 6 settembre, appassionati di fotografia e natura si ritroveranno alle ore 9 presso la Villa Comunale di Guglionesi per partire insieme alla scoperta del Bosco di Acquaviva Collecroce, un angolo nascosto e suggestivo del Molise. L’iniziativa, intitolata “Pixel di Natura” e promossa dall’associazione Ambiente Basso Molise, offre un’esperienza immersiva tra flora, fauna e paesaggi naturali.

L’escursione è pensata per chiunque voglia cimentarsi con la fotografia: non conta se si utilizza uno smartphone o una reflex, l’obiettivo è osservare e catturare la bellezza del bosco.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.