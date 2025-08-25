Portocannone pensa ai ragazzi: assistenza gratuita per i compiti estivi

PORTOCANNONE. A Portocannone l’estate si chiude con un gesto di attenzione verso i più giovani.

Da lunedì 25 agosto a venerdì 12 settembre, il Comune promuove un servizio gratuito di assistenza ai compiti estivi, pensato per accompagnare bambini e ragazzi nel ritorno tra i banchi. Voluto dal Sindaco Francesco Gallo, il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, offrendo loro uno spazio sereno dove completare gli esercizi, ritrovare la concentrazione e prepararsi al nuovo anno scolastico.

Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, i locali di Via Roma si trasformeranno in un luogo di ascolto, supporto e condivisione. Un piccolo ponte tra vacanze e scuola, dove lo studio diventa occasione di incontro, crescita e confronto tra coetanei.

Il Comune di Portocannone sceglie di esserci, offrendo alle famiglie un aiuto concreto e ai bambini un rientro più leggero. Perché l’educazione non va mai in vacanza.