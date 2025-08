Portocannone si colora di arancione con la festa del carro Xhuventjelvet

PORTOCANNONE. L’Associazione Carro XHÜVENTJELVET è orgogliosa di annunciare la sua tradizionale Sagra Estiva, che avrà luogo stasera, sabato 2 agosto, alle ore 20.30 nella consueta cornice della Zona Artigianale di Portocannone.

«Questo appuntamento, che ogni anno richiama numerosi partecipanti, rappresenta un’occasione preziosa per celebrare le nostre radici, la passione dei nostri soci e il calore della comunità. La serata sarà arricchita da musica dal vivo e momenti di svago pensati per coinvolgere adulti e bambini: un’occasione perfetta per condividere sorrisi, balli e buonumore sotto le stelle d’agosto.

Ma non sarebbe una vera festa senza il nostro menù speciale, frutto del lavoro instancabile dei volontari dell’Associazione, pronti a deliziare i presenti con sapori autentici e piatti della tradizione. I protagonisti della tavola saranno: la celebre pasta fagioli e cozze, una squisita frittura di calamari, croccanti patatine, gli immancabili arrosticini abruzzesi e un assortito stand di bevande per accompagnare ogni portata. Ogni piatto è pensato per raccontare un pezzo della nostra terra e offrire agli ospiti un’esperienza gustativa che unisce genuinità e convivialità.

La presenza del pubblico è per noi motivo di gioia e rappresenta un vero valore aggiunto, contribuendo a far conoscere il cuore pulsante dell’Associazione Carro dei XHÜVENTJELVET e rafforzando il legame che ci unisce alla comunità. Siamo davvero onorati di poter condividere questa serata con voi e vi aspettiamo con entusiasmo per vivere insieme un momento di festa, amicizia e tradizione».

