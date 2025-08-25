Premio Termoli, la 64ª edizione prosegue fino al 20 settembre

TERMOLI. Il 64° Premio Termoli continua ad animare gli spazi del Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli, offrendo al pubblico nuove occasioni di incontro con l’arte e i suoi protagonisti. La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre e sarà accompagnata da un programma di appuntamenti collaterali.

Sabato 13 settembre alle ore 17 è prevista una visita guidata alla mostra condotta dalla curatrice Caterina Riva. A seguire, alle 18.30, la presentazione del catalogo del Premio insieme all’artista Irene Fenara.

Il ciclo di eventi si concluderà sabato 20 settembre, dalle 18 alle 20, con il finissage della mostra e l’atteso annuncio dei vincitori di questa edizione.

Tutte le iniziative, così come l’ingresso al museo, sono a partecipazione gratuita.